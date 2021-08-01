Kayseri, aşılanmada turuncudan sarıya döndü
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Kayseri, aşılanmada turuncudan sarıya döndü

Kayseri, aşılanmada turuncudan sarıya döndü
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ, koronavirüs salgınına karşı aşılanmada turuncu kategoriden sarıya döndü.

KAYSERİ, koronavirüs salgınına karşı aşılanmada turuncu kategoriden sarıya döndü.

Kayseri'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda aşı tablosunda turuncu kategoride yer alan Kayseri, yüzde 65 orana ulaşarak sarıya döndü. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayseri'miz aşı haritasında turuncu renkten sarı renge geçti. Mavi renge geçmek için aşı sırası gelmiş olup birinci doz aşısını yaptırmayan hemşehrilerimizin ivedi olarak aşı olması önem arz etmektedir. Destek ve hassasiyetiniz için siz kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.


- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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