Kayseri aşı haritasında turuncudan sarıya döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri aşı haritasında turuncudan sarıya döndü

Kayseri aşı haritasında turuncudan sarıya döndü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri'nin aşı haritasında turuncudan sarıya döndüğünü bildirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri'nin aşı haritasında turuncudan sarıya döndüğünü bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ve bu kapsamda da aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kayseri'de de aşılama oranlarının her geçen gün yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu kategoride bulunan Kayseri, Sayın Valimiz başta olmak üzere, vekillerimiz, belediye başkanlarımız, KSO, KTO, KTB, OSB başkanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, sağlık yöneticilerimiz ve özverili sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle, vatandaşların da aşıya ilgisi sonrası turuncu kategoriden sarıya geçti. Bir sonraki adım ise mavi kategori. Lütfen randevularımızı alarak aşılarımızı olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili dezenformasyon çalışması başlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili dezenformasyon çalışması başlattı
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Tuğba Özay Şevval Şahin Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri aşı haritasında turuncudan sarıya döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:39:32. #1.15#

title