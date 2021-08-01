Kayseri aşı haritasında turuncudan sarıya döndü

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri'nin aşı haritasında turuncudan sarıya döndüğünü bildirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri'nin aşı haritasında turuncudan sarıya döndüğünü bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ve bu kapsamda da aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kayseri'de de aşılama oranlarının her geçen gün yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu kategoride bulunan Kayseri, Sayın Valimiz başta olmak üzere, vekillerimiz, belediye başkanlarımız, KSO, KTO, KTB, OSB başkanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, sağlık yöneticilerimiz ve özverili sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle, vatandaşların da aşıya ilgisi sonrası turuncu kategoriden sarıya geçti. Bir sonraki adım ise mavi kategori. Lütfen randevularımızı alarak aşılarımızı olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin