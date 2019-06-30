- Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Ankara karayolunun 52. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında N.T. yönetimindeki 66 KN 604 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde büyük hasar oluşurken, yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 4 kişiye müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın olmaması için yol da önlem alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA