Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 3 ölü Kayseri-Ankara karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri-Ankara karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Senelik izne çıktığı öğrenilen polis memuru Oğuzhan Beyaz, Bekir Beyaz ve Nurten Beyaz'ın cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA