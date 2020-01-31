Kayseri Anadolu Haber gazetesine "Yılın Yerel Gazetesi" ödülü

31.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:20

Kayseri Anadolu Haber gazetesi, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) "Yılın Yerel Gazetesi" ödülüne layık görüldü.

Gazeteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam Ankara'da bir otelde düzenlenen törende, Kayseri Anadolu Haber gazetesi imtiyaz sahibi Metin Kösedağ, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kösedağ, yerel medyanın zor şartlar altında ülkesine, şehrine objektif bakış açısı ile hizmet ettiğini belirterek, yılın en prestijli ödülünü almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri aracılığıyla Kayserililere selamlarını ilettiğini kaydeden Kösedağ, "Gecesini gündüzüne katarak emeğini esirgemeyen ekibimize ve bu ödülü hak etmemizde en büyük pay sahibi olan değerli okurlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Programda çeşitli kurumlara da ödüller verildi.

Kaynak: AA