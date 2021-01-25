Kayseri ambulans filosuna 10 araç daha katıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'ye tahsis edilen 10 adet ambulans düzenlenen törenle teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Müftüsü Şahin Güven ile il sağlık müdürlüğü idarecileri katıldı.

Törende konuşan milletvekili Tamer, her yıl ambulans filosuna yeni araçların katıldığını belirtti.

Kayseri'de ambulans sayısının 100'e yaklaştığını anlatan Tamer, "2002 yılında parmakla sayılacak kadar ambulans vardı. Şükürler olsun geldiğimiz noktada ise paletli ve motosikletli ambulanslarla bir filo halinde halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İlimizde ambulansların 6 dakikanın altında vakaya ulaşma oranı var. Sağlıkçı arkadaşlarımızı bu konuda tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Benli ise geçen ay da 13 adet ambulansın teslim alındığını anımsattı.

Bugün de 10 ambulansı daha filoya kattıklarını aktaran Benli, şunları kaydetti:

"Bu ambulanslarla beraber Kayseri'deki ambulans sayımız 94'e çıkıyor. Vakaya ulaşım süremiz 5.49 saniye ancak bunun 5 dakikanın altına inmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ambulansların ilimize tahsisinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, valimize, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, ilimiz başkanlarına ve değerli vekilimiz sayın Dr. İsmail Tamer'e teşekkür ediyorum."

Aşılamaya da değinen Benli, sağlık çalışanlarında yüze 80'e ulaşan bir aşılama oranına ulaştıklarını ancak 85 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasında henüz istedikleri oranı yakalayamadıklarını, salgınla mücadelede olumlu bir adım atmak için yaşlıların aşılanması konusunda hep birlikte el ele vererek çalışılması gerektiğini aktardı.

Tören, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yapılan duanın ardından araç anahtarlarının istasyon sorumlularına teslim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin