Kayseri Amatör Sporunun acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Amatör Sporunun acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri Amatör Sporunun acı günü

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Argıncıkspor Kalecisi Ümit Koçer toprağa verildi.

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Argıncıkspor Kalecisi Ümit Koçer toprağa verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişiden biri olan Argıncıkspor kalecisi Ümit Koçer'in (39) cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Koçer'in cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında Ümit Koçer'in kullandığı 46 HE 019 plakalı araç, Mehmet B.'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona arkadan çarmış, kazada Ümit Koçer ile kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kayseri Amatör Sporunun acı günü
Kayseri Amatör Sporunun acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Dilan Çıtak Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri Amatör Sporunun acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:02:03. #1.16#
title