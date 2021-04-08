Kayseri Amatör Sporunun acı günü

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Argıncıkspor Kalecisi Ümit Koçer toprağa verildi.

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Argıncıkspor Kalecisi Ümit Koçer toprağa verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişiden biri olan Argıncıkspor kalecisi Ümit Koçer'in (39) cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Koçer'in cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında Ümit Koçer'in kullandığı 46 HE 019 plakalı araç, Mehmet B.'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona arkadan çarmış, kazada Ümit Koçer ile kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı