Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 17. Genel Kurulu
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 17. Genel Kurulu

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 17. Genel Kurulu

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 17. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Yücel yeni başkan oldu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 17. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Yücel yeni başkan oldu.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, oy verme öncesi iki grup delegeleri arasında tartışma yaşandı.

Durumun sakinleşmesinin ardından oylamaya geçildi.

Seçimlerde mevcut başkan Musa Soykarcı 375 oyun 155'ini alırken, tüzük gereği aday olamayan Mutlu Önal'ın yerine aday gösterilen Mehmet Yücel ise 219 oy aldı.

Dört oyun geçersiz sayıldığı seçimde Yücel görevini daha sonra belirlenecek yönetim kurulunda Önal'a bırakacağı belirtildi.

Seçimin ardından konuşan Yücel, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Yücel, proje aday olmadığını amatörün önünü açmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Önal ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, bundan sonra amatör sporun gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Seçimin ardından Soykarcı, yeni yönetimi tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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