Kayseri Amatör Spor Camiasının Acı Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Amatör Spor Camiasının Acı Günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri Amatör Spor Camiasının Acı Günü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Argıncıkspor kalecisi Ümit Koçer'in acı haberi, amatör spor camiasını yasa boğdu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Argıncıkspor kalecisi Ümit Koçer'in acı haberi, amatör spor camiasını yasa boğdu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında Ümit Koçer'in kullandığı 46 HE 019 plakalı araç, Mehmet B.'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Ümit Koçer hayatını kaybetti.

Kayseri Argıncıkspor'un kalecisi olan Ümit Koçer'in acı haberi, amatör spor camiasını yasa boğdu. Acı haberi alan bir çok kişi sosyal medyadan baş sağlığı dileğinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Amatör Spor Camiasının Acı Günü
Kayseri Amatör Spor Camiasının Acı Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Burak Deniz Bahar Candan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri Amatör Spor Camiasının Acı Günü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:35:38. #1.14#
title