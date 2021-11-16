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Kayseri amatör futbolda kırmızı kart gerginliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri amatör futbolda kırmızı kart gerginliği

Kayseri Süper Amatör küme maçında kırmızı kart gören yönetici, oyun alanından çıkarken gerginlik yaşanmasına neden oldu.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör küme maçında kırmızı kart gören yönetici, oyun alanından çıkarken gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Kayseri Süper amatör küme takımlarından Gültepespor ile Talas Anayurt maçında yöneticiye çıkarılan kırmızı kart sonrasında gergin anlar yaşandı. Kayseri Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan Gültepespor-Talas Anayurt maçının 82. dakikasında Gültepespor yönetici Salih Külakçıoğlu'na gösterilen kırmızı kart sonrasında gerginlik yaşandı.

Salih Külahçıoğlu'nun saha dışına çıkarken bazı taraftarlar ile sözlü sataşmaya girmesi ortamı gerdi. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik yatıştırıldı. - KAYSERİ

Kayseri amatör futbolda kırmızı kart gerginliği

Kayseri amatör futbolda kırmızı kart gerginliği

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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