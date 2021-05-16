KAYSERİ AKLİ DENGESİ BOZUK ŞAHIS ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇTI: BİR KADIN YARALI

Kayseri'de kısa süre önce yurt dışından gelen ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen H. T. Hisarcık mahallesindeki müstakil evden çevreye tabanca ve tüfekle rastgele ateş açtı.