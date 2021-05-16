KAYSERİ AKLİ DENGESİ BOZUK ŞAHIS ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇTI: BİR KADIN YARALI
Kayseri'de kısa süre önce yurt dışından gelen ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen H. T. Hisarcık mahallesindeki müstakil evden çevreye tabanca ve tüfekle rastgele ateş açtı.
Kayseri'de kısa süre önce yurt dışından gelen ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen H. T. Hisarcık mahallesindeki müstakil evden çevreye tabanca ve tüfekle rastgele ateş açtı. Olay sırasında yoldan geçen bir kadın yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis özel harekat ekibi sevk edildi. Polis bir saattir H. T.'yi ikna etmeye çalışıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı