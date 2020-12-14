Kayseri Aile Hekimleri Derneğinden "aşı merkezi" açıklaması
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Kayseri Aile Hekimleri Derneğinden "aşı merkezi" açıklaması

14.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:28
Kayseri Aile Hekimleri Derneğinden

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için aşı uygulamasının "aşı merkezleri"nde yapılması tavsiyesinde bulundu.

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için aşı uygulamasının "aşı merkezleri"nde yapılması tavsiyesinde bulundu.

Işıldak, yaptığı yazılı açıklamada, aşılama hizmetine sağlık personeli ile başlanması gerektiğini belirtti.

Aşının uygulanmasına sayılı günler kaldığını aktaran Işıldak, şunları kaydetti:

"Aşı uygulaması için mevcut aile sağlığı merkezlerini kullanmak yerine aşı merkezlerinin oluşturulması, aşılamanın aile hekimliği birimi tabanlı değil tüm nüfusu kapsayacak şekilde belli merkezlerden yürütülmesi esas olmalıdır. Halihazırda ülkemizdeki aile hekimliği birimlerinde yüzde 20'lere varan oranlarda personel açığı yaşanmakta olup eksik personeli olan birimlerde aşılama yetersizliği yaşanmasının bu suretle önüne geçilmelidir. Aşı merkezleri uygulaması şu anda İngiltere'de başlamış ve planlama ona göre yapılmıştır."

Aşılama hizmetlerinin hızlı, etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesinin önemini anlatan Işıldak, "Bu süreç şüphesiz ki biz hizmet sağlayıcılarının da çözüme giden yolda değerli fikirlerinin alınması ile istenilen başarıya ulaşabilecektir. Bizler ülkenin dört bir yanından memleket sevdalısı hekimler olarak, ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması yolundaki bu büyük adımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet etmekten onur duyarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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