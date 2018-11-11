Kayseri Ağlatan Koşu

Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan anma koşusunda öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Bir öğrenci yarış sonrası ayaklarındaki ağrı nedeniyle ağlayarak, hastaneye kaldırıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu, 6 kategoride 450 sporcunun katılımıyla yapıldı. Küçük, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. 'Yıldızlar' kategorisinde yarışı bitiren kız sporculardan bazıları kendilerini yere atarken, bazıları da gözyaşı döktü. 8'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Dolunay Kenger ise parkuru tamamladıktan sonra yere yığıldı. Ayaklarındaki ağrı nedeniyle gözyaşı döken Kenger için olay yerine 112 ekipleri gönderildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Kenger'i Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yine bazı öğrenciler de yarış sonrası nefes nefese kalarak, gözyaşı döktü.