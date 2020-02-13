Kayseri Adliyesinde kavga
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Kayseri Adliyesinde kavga

Kayseri Adliyesinde duruşma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

13.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:46
Kayseri Adliyesinde kavga

Adliyesinde duruşma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliyede görülen bir duruşma sonrası iki grup arasında kavga çıktı.

Polislerin müdahale ettiği olayda, G.K. ve R.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kavgaya karışan 7 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA
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