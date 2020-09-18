Kayseri Adliyesi'ne 'HES' kodu olmayan alınmıyor
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Kayseri Adliyesi'ne 'HES' kodu olmayan alınmıyor

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda adliyeye 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş yapılıyor.

Kayseri Adliyesi'ne 'HES' kodu olmayan alınmıyor
18.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:05

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda adliyeye 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş yapılıyor. HES kodu olmayanlar ise içeri alınmıyor.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenen Kayseri'de, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi. Karar gereği, Kayseri Adliyesi'ne gelen vatandaşlara polis ekipleri tarafından HES kodu olup olmadığı soruldu. Adliye girişine kurulan özel sistemle vatandaşların HES kodlarına bakılarak, bina içerisine girmelerine izin verildi. HES kodu olmayanlar ise adliyeye alınmadı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Samed Aydın SUN
Samed Aydın SUN
DHA Editörü
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