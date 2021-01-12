Kayseri Adliyesi'nde "HES kodu yoğunluğu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri Adliyesi'nde "HES kodu yoğunluğu"

12.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:57
Kayseri Adliyesi'nde

Kayseri Adliyesinde, HES kodu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruk oluştu.

Kayseri Adliyesinde, HES kodu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruk oluştu.

HES koduyla girilmesi zorunlu olan Kayseri Adalet Sarayına sabah gelen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle sistem ağır işlediği için adliye önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Adliye personelinin yoğun gayreti ve sistemin normale dönmesiyle girişler hızlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri Adliyesi'nde "HES kodu yoğunluğu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:57:28. #1.14#
title