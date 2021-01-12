Kayseri Adliyesi'nde "HES kodu yoğunluğu"
12.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:57
Kayseri Adliyesinde, HES kodu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruk oluştu.
Kayseri Adliyesinde, HES kodu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruk oluştu.
HES koduyla girilmesi zorunlu olan Kayseri Adalet Sarayına sabah gelen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle sistem ağır işlediği için adliye önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Adliye personelinin yoğun gayreti ve sistemin normale dönmesiyle girişler hızlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya