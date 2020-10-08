Kayseri Adliyesi'nde avukat darbedildi
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Kayseri Adliyesi'nde avukat darbedildi

08.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:39
Kayseri Adliyesi'nde avukat darbedildi

Kayseri'de avukat Mahmut Seydi Arık, boşanma davası öncesi müvekkilinin eşinin yakınları tarafından darbedildi.

Kayseri'de avukat Mahmut Seydi Arık, boşanma davası öncesi müvekkilinin eşinin yakınları tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, avukat Mahmut Seydi Arık, müvekkili S.T. ile boşanma davasına katılmak için gittiği Kayseri Adliyesi 4. Aile Mahkemesi önünde, müvekkilinin eşi E.T'nin yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada avukatın burnu kırıldı.

Avukat Arık, kendisine saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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