KAYSERİ Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine İyi insan olmak birinci şart
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAYSERİ Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine İyi insan olmak birinci şart

Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine: İyi insan olmak birinci şartTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

KAYSERİ Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine İyi insan olmak birinci şart
17.07.2020 23:38 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:23

Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine: İyi insan olmak birinci şart

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. Gül, "İyi insan olmak birinci şart. İyi insan olmak için dürüst ve güvenilir olmak gerekir. Kişilikli, tutarlı olmak gerekir. Her şeyin başında karakterli olmanız gerekiyor. Onun için birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Bütün insanlığa karşı sorumluluğunuz olduğunu hiç unutmayın" dedi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2020 yılı mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Şehmus Günaydın, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Mezun olan arkadaşlar; mezuniyette sadece keplerini değil, maskelerinizin olduğunu hatırlayacaksınız. Anadolu'nun ortasındaki Kayseri'miz sadece benim ismimi taşıyan bu üniversite ile değil diğer üniversitelerle iyi yerlere geldi. Özellikle bu üniversite kurulurken ortaya koyduğumuz hedef vizyon ve amaçların giderek gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Bunu gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlar raporlarında tespit ediyorlar. Üniversitemiz 3'üncü mezunlarını verdi. Mezunlarımız önemli şirketlerde önemli işlere girdiğini görmek de üniversitenin başarısını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'EN İYİ YATIRIM EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDIR'

Eğitimin önemine değinen 11. Cumhurbaşkanı Gül, "Yıl içerisinde gerek öğretim üyelerinin gerekse de öğrencilerin başarılarını mutluluk duyarak takip ettim. Bende tebrik ederek paylaştım. Eminim ki ileride yine başarılı öğretim üyeleri ve öğrenciler çıkacaktır. Bir ülkeye yapılacak en iyi yatırım eğitime yapılacak yatırımdan geçer. Gelecek nesilleri kalifiyeli hale getiriyoruz. Bu üniversitenin rekabet edebilir üniversite olmasına özenle önem gösterdik. Burada sadece bilgi depolamadınız. Burada çok iyi bir formasyon aldınız. Sadece eğitim bilgi değil, bunun dışında entelektüel kapasitelerinizde hep genişledi. Bunu tabi mezun olup iş hayatına başladığınızda fark edeceksiniz. Ben zaman zaman buradan mezun olan öğrencilerle de bir araya geldim. Onların nereye gittiklerini takip ettim. Memnuniyetle gördüm ki hepsinin öz güvenleri var. Başarılı girişimler yapmışlar" ifadelerini kullandı.

'İYİ İNSAN OLMAK BİRİNCİ ŞART'

Öğrencilere önerilerde bulunan Gül, "Mezun oldunuz. Diplomalarımızı alıyorsunuz. Sizleri küçüklüğünüzden bu yana yetiştiren aileniz içinde gurur kaynağı. İyi insan olmak birinci şart. İyi insan olmak için dürüst ve güvenilir olmak gerekir. Kişilikli, tutarlı olmak gerekir. Her şeyin başında karakterli olmanız gerekiyor. Onun için birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Bütün insanlığa karşı sorumluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Eğitim süreklidir. Eğitimin sürekli olduğunu burada da öğrendiniz. Eğitimin sürekli olduğunu unutmayın. Kendinizi daima yenileyin. Daime yeni koşullara uyabilin. Hiçbir yabancılık çekmeyin. Bu üniversite size bu kabiliyeti verdi. Unutmayın öğrenmenin yaşı yoktur. Hedeflerinizi çok açık koyun. Muhakkak hedefleriniz olsun. Bu hedef çalışma, bilim ve akademik hayatta olabilir. Hedefinizi koyun ve bu konuda hiç alçak gönüllü olmayın. Sizin azimli olmanız çok önemli. Tabi ki hedefe ulaşırken risk alınacaktır ama bu riskin hesaplı bir risk alması gerekir. İnanıyorum ki bütün hedeflerinize ulaşırsınız. Muhakkak bir networkunuz olsun. Muhakkak arkadaş ve çevreniz olsun. Dürüst ve güvenilir insanlar çabuk çevreler yaparlar. Bu çevre size referans olur" şeklinde konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDE ÇALIŞACAK MEZUNLARSINIZ'

Pandemi sürecine de değinen Gül sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yapın yapın, çalışma şeklinde yurt dışında bulunmaya çalışın. Size vizyon verecektir. Sizler dünyanın her yerinde çalışacak mezunlarsınız. Olağanüstü dönem pandemi dediğimiz bir hastalık. Bu bize küreselleşmenin ne olduğunu gösteren bir örnek oldu. Çin'in Vuhan şehrinden çıkan mikrop nasıl dünyayı dolaştı. Bütün dünyayı sardı. Büyük bir olay oldu. 100 yıl içinde en büyük olaylardan biri olarak karşımıza çıktı. Bu hastalık hayatımızı değiştirdi. Hepimizin kimyasını bozdu. Bütün bunlara rağmen hayatın devam ettiğini gördük. Birçok iş yeri 100 kişi yerine 80 kişiyle de çalışabilirmiş. Büyük istihdam meseleleri ortaya çıktı. Aranan vasıflar 'uzaktan bu işi yapabilir misin?' şeklinde olacak. Bu konuda sizler avantajlısınız."

Yapılan konuşmaların ardından Abdullah Gül Üniversitesi'nden mezun olan 112 öğrenciye diplomaları verildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak Güncel
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Celal Adan Bülent Turan Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Hande Erçel Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Fırat Aydınus Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ankara Beşiktaş 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: KAYSERİ Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine İyi insan olmak birinci şart - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 00:23:09. #1.15#
title