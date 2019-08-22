Kayseri AB Bilgi Merkezi'nden MOBİTEK'e ziyaret

22.08.2019 15:44

Kayseri Ticaret Odası (KTO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kayseri AB Bilgi Merkezi, sektör temsilcileri ile birlikte MOBİTEK'i (Mobilya Teknoloji Merkezi Ticaret ve Sanayi AŞ) ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MOBİTEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Sarıkaya, bir AB projesi olan MOBİTEK ile ilgili ziyaretçilere bilgi verdi.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Kayseri ve çevresindeki mobilya üreticilerinin küçük KOBİ'lerin orta ve büyük ölçekli işletmeler haline gelmesini, onların yurt dışındaki pazarlara açılmasını, Ar-Ge'lerin geliştirilmesini sağlayacak bir proje. Mobilya Altyapısı Güçlendirme Projesi kapsamında 9,6 milyon avro hibe kullanılmıştır. Proje, işletici kuruluş olan MOBİTEK tarafından ekim 2018 tarihinde uygulamaya geçmiştir. MOBİTEK, orta ve küçük ölçekli mobilya üreticilerinin çoğunlukta olduğu sadece bir filizlenen kümelenme değil, uluslararası kabul görmüş bir akademi, akredite edilmiş bir tasarım ve inovasyon merkezidir. Sektör firmalarının kapasitesini geliştirme, ihtiyaçlarını, iş planlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere planlanmıştır."

Kaynak: AA