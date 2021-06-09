Başkan Büyükkılıç Büyükşehir Başkanlarını ağırlayacak
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Başkan Büyükkılıç Büyükşehir Başkanlarını ağırlayacak

Başkan Büyükkılıç Büyükşehir Başkanlarını ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep, Samsun, Ordu, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanları'nı 3 gün boyunca Kayseri'de ağırlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep, Samsun, Ordu, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanları'nı 3 gün boyunca Kayseri'de ağırlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın konuğu olacaklar.

Ticareti, endüstrisi, sağlığı, gastronomisi, turizmi, tarihi ve doğa güzellikleriyle bir cazibe merkezi olan ve 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyetleri bağrında barındıran Kayseri, 18-19 ve 20 Haziran tarihlerinde 7 büyükşehirin belediye başkanını misafir edecek.

Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ziyaretlerde, başkanlar sadece alt ve üst yapı gibi belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği anlayışıyla birbirinden önemli belediyecilik hizmetlerini değerlendirecek, yerel yönetimler yasası ile ilgili önemli tespit ve değerlendirmelerde bulunacaklar.

Büyükkılıç, konuk Büyükşehir Belediye Başkanlarına karşılıklı istişare, ortak akıl ve dayanışma içerisinde yürütülen önemli çalışmaları da gösterecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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