Kayseri 6 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmada A.K(28), M.I(40), A.K(30), S.S(24) M.T(20) ve M.G(24) gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarına üst ve otomobil aramalarında 2 hassas terazi, 7 parça halinde 20 gram metamfetamin, 3 parça halinde 10 gram esrar, 3 parça bonzai, 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.