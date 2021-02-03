'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'
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'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'

03.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:53
'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'

JEOFİZİK Mühendisleri Derneği Kayseri İl Temsilci Semih Oybak, 4.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Sarıoğlan'da deprem yaratan fay hattının Doğu Anadolu Bölgesinden başlayarak Mersin'e kadar uzandığını söyledi.

JEOFİZİK Mühendisleri Derneği Kayseri İl Temsilci Semih Oybak, 4.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Sarıoğlan'da deprem yaratan fay hattının Doğu Anadolu Bölgesinden başlayarak Mersin'e kadar uzandığını söyledi. Oybak, "Bu fay Kayseri'yi de etkileyecek özellikte. Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir" dedi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dün saat 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem ilçede paniğe neden oldu. Yerin 18.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçede bazı evlerde çatlaklar oluştu. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde ölen ve yaralanan olmadı.

'BU FAY KAYSERİ'Yİ DE ETKİLEYECEK ÖZELLİKTE'Jeofizik Mühendisleri Derneği Kayseri İl Temsilci Semih Oybak, Sarıoğlan'da deprem yaratan fay hattının Doğu Anadolu Bölgesinden başlayarak Mersin'e kadar uzandığını söyledi. Oybak, "Bu fay Kayseri'yi de etkileyecek özellikte. Bu fay içinde Erciyes ve Erkilet fay zonları bulunuyor. Bu gölgede 15 gün önce de yaklaşık 4 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Gece de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği de yüze yakındı. Bu nedenle de birçok çevrede deprem hissedildi. Kerpiç ve denetimsiz yapılar yıkılma riski altındadır. Bölgedeki eski yapılar depremden oldukça etkilendi. Bazı yapılarda derin çatlaklar oluştu. Yeni yasada derece sistemi kalktı. Yerine depremin ivme dereceleri geldi. Buradaki ivmelerimiz 6 büyüklüğüne kadar oluşturabilir. 100 yıl önce Develi'de deprem meydana gelmişti. O bölgede 100 yıldır olmuyor. Güneşli bölgesinde de 10'ar yıl ara ile deprem oluyor. Kayseri 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir. 2010'dan önce yapılan yapılar kontrol edilmelidir. Kentsel dönüşüme dahil edilmesi gerekir" dedi.'FAYLAR ÜLKEMİZİ KUŞATMIŞ DURUMDA'

Oybak, Türkiye'nin deprem ülkesine olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Etrafımız nasıl denizlerle çevrili ise faylar da ülkemizi kuşatmış durumdadır. Bu afet eylem planlarına, insanlar ve kuruluşlar hazırlıklı olması lazım. Kayseri'de 6 büyüklüğünde bir depremde, 2000 öncesindeki yapılan yapıların denetimsiz ve zemin denetimleri yapılmadığı için büyük risk altında. 2010 yılından sonraki yapılar ise zemin etüdü yapıldığı için güvenlidir. 1999 depreminden sonra zemin etütleri yapılmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın daha önce işaret ettiği gibi yatay yapılaşma yapılmalıdır. Dikey yapılaşma risk içeriyor. Yatay mimari her zaman güvenlidir. Bütün dünyada deprem ülkeleri yatay yapılaşmaya önem vermiştir. Kayseri'de Sahabiye, Hunat, Küçük Mustafa ve Örnekevler mahallesindeki yapıların her biri 2000 öncesine ait olduğu için yıkılma tehlikesi taşıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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