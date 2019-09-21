Kayseri 6 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

21.09.2019 17:44

6 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de 6 ayrı suçtan 4 aydır aranan ve 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet K. (32), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'dolandırıcılık', 'mala zara verme', 'tehdit' gibi suçlardan 11 yakalama kararı bulunan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 15 bin TL adli para cezası da bulunan Ahmet K., merkez Kocasinan ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. Cezevinden firar ettiği de belirlenen Ahmet K., polisteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA