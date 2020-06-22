Kayseri 3 Bakan ağırlayacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çarşamba günü 3 Bakanın Kayseri'ye geleceğini duyurdu.
22.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:31
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çarşamba günü 3 Bakanın Kayseri'ye geleceğini duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çarşamba günü "Şehrimiz için bereketli bir haftaya giriyoruz" diyerek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kayseri'ye geleceğini duyurdu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA