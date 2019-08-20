KAYSERİ 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, uyurken yakalandı

20.08.2019 16:04

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, uyurken yakalandı

Kayseri'de, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli yağma' suçundan kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K. (29), polis ekipleri tarafından evinde uyurken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K'yı (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde kaldığı belirlenen işsiz Yılmaz K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Yılmaz K'yı kaldığı bir akrabasının evinde uyurken yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA