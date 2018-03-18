Kayseri-24 Otomobil Çalan Hırsızlık Şüphelisi Cezaevinden Çıkayım 50 Otomobil Daha Çalacağım-Hd

24 otomobil çalan hırsızlık şüphelisi Cezaevinden çıkayım 50 otomobil daha çalacağım

KAYSERİ'de son 2 ay içinde 24 otomobil hırsızlığı yapan 3 kişi polis tarafından çaldıkları otomobille birlikte suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden birisi kendisini görüntüleyen gazeteciye, Cezaevinden çıkayım 50 otomobil daha çalacağım dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde son 2 ay içinde meydana gelen otomobil hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı çalışmada 24 otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen Y.G., B.Ö. ve S.G dün, çaldıkları bir otomobilde suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Otomobil hırsızlar yapılan sorgularında çaldıkları 24 otomobilin yerini söyledi. Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi. 3 hırsızlık şüphelisi sorgularının ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Sağlık kontrolü çıkışı hırsızlık şüphelilerinden birisi kendisini görüntüleyen gazeteciye, Beni iyi çek, gazetelere de iyi yaz. Çıkayım 50 otomobil daha çalacağım dedi. Hırsızlık şüphelileri sorgularının ardından adliyeye gönderildi.