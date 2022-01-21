JEOFİZİK Mühendisleri Derneği İl Temsilci Yardımcısı Semih Oybak, 3 gün önce Sarıoğlan'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçılarla ilgili olarak, "Sarıoğlan ve Gemerek ilçeleri ile Kayseri sınırlarındaki Erkilet ve Güneşli bölgesinde 2008'de depremler olmuştu.

KAYSERİ (DHA) - JEOFİZİK Mühendisleri Derneği İl Temsilci Yardımcısı Semih Oybak, 3 gün önce Sarıoğlan'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçılarla ilgili olarak, "Sarıoğlan ve Gemerek ilçeleri ile Kayseri sınırlarındaki Erkilet ve Güneşli bölgesinde 2008'de depremler olmuştu. Gemerek'te geçen sene oldu. 5 büyüklüğünde depremin Kayseri'yi etkileme potansiyeli 20 senede birdir. Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak" dedi.

Sarıoğlan ilçesinde 3 gün önce yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bugüne kadar 32 artçı deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Yaralanan olmazken, ev ve ahırlarda maddi hasarlar meydana geldi.