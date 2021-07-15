Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
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Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meydanı doldurdu.

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meydanı doldurdu. Kayseri protokolü 'Demokrasi yürüyüşü'nde buluşurken, Vali Şehmus Günaydın, "15 Temmuz ferasetin ihanete galip geldiği gecedir" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. Yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Demokrasi yürüyüşü' yaptı. Atlı polislerinde eşlik ettiği yürüyüşte, Türk bayrakları dalgalandırıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen protokol, burada kurulan sahne üzerinde meydanı dolduran yüzlerce vatandaşı selamladı. Ellerindeki Türk bayrakları ile meydanı dolduran 7'den 70'e yüzlerce kişi-, üzerlerine "15 Temmuz" yazılı tişörtler giydi.

Burada vatandaşlara seslenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi Kayseri olarak bize başta FETÖ olmak üzere onların darbe girişimini destekleyen, dış güçlere dev meydanımızı hınca hınç doldurarak meydan okuduk. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, bu aziz millet iradesi, azmi ve cesareti ile elinde tek silah olan Türk bayrağı ile gövdesini vatan hainlerine siper ederek, Türkiye'yi korkunç bir karanlıktan ve büyük bir badireden kurtardı. O kanlı, vahşi, sinsice planlanan FETÖ'nün darbe girişimi yüce Türk milletinin kahramanlığı ve cesareti ile bertaraf edildi" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra askeri darbeler ve muhtıralar olmayacak, olamayacak"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, "Bu darbecileri cesaretlendiren, besleyen ve bunun gibi bütün darbelerin, bütün muhtıraların Türkiye'ye yapılan bütün operasyonların arkasında olan emperyalistlere bu sefer son defa gereken dersi verdik. İnşallah bundan sonra askeri darbeler ve muhtıralar olmayacak, olamayacak. Çünkü bunu yapmaya kalkışanlar karşısındaki kimi göreceğini, karşısında bu milleti göreceğini ve bu milletin sert tokadını göreceğini çok net şekilde anladılar. Bu millet devletine kastedildiğinde, bayrağına kastedildiğinde, mukaddesatına kastedildiğinde hiçbir siyasi farklılık göstermeden ve hiçbir ayrım gözetmeden meydanlara inebileceğini, 'ben milletin üzerinde bir güç tanımadım' diyen liderinin arkasında saf olacağını ve bütün gücü ile bunları yapmaya çalışanları karşı koyacağını bir kez daha gösterdi" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "FETÖ'cü hainlerin, yıllardan beri sinsice kurdukları bu tuzağın bir gece içerisinde nasıl eridiğini hep beraber gördük. Bu yüzden 251 tane 15 Temmuz şehidimize ve ülkenin bütünlüğü için canlarını, kanlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ile minnet ile anıyoruz. Gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz. O gün milletimiz, devleti ile nasıl buluştu ve kendisini yediden yetmiş yediye varıncaya kadar kadın, erkek, ihtiyar, genç demeden kendini nasıl meydanlarda tankların karşısında siper etti buna hep beraber şahitlik ettik" diye konuştu.

"15 Temmuz ferasetin ihanete galip geldiği gecedir"

Vatandaşlara seslenen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Bundan 5 yıl önce FETÖ hain terör örgütünün darbe girişimi karşısında aziz milletimizin kahraman evlatları sizler yaşlımız, gencimiz millet olarak yekvücut olarak bu darbe girişiminin karşısına dikildik. 'Dur' dedik. Bunu yaparken de bu hainlerin tankına, tüfeğine karşı sadece bugün olduğu gibi o günde elimizde şanlı bayrağımız vardı. İmanımız vardı. Bunlar ile bu hainlere 'dur' dedik. Dünya da eşi benzeri olmayan bir destan yazdık. Vatan söz konusu olunca, bayrak söz konusu olunca, ezan söz konusu olunca milletimiz en değerli şeyi olan canından vazgeçerek, şahadet ile devletimiz için bayrağımız için her türlü fedakarlığı ortaya koyuyor. 15 Temmuz ferasetin ihanete galip geldiği gecedir. Biz o gece yaşadıklarımızı asla ve asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kayseri 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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