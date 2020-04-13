KAYSERİ 14 katlı apartman karantina altına alındı
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Yenidoğan Mahallesi, Karantina, Talas, Güncel

KAYSERİ 14 katlı apartman karantina altına alındı

14 katlı apartman karantina altına alındıKAYSERİ'nin Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.

13.04.2020 03:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:36
KAYSERİ 14 katlı apartman karantina altına alındı

14 katlı apartman karantina altına alındı

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı. 14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

KAYSERİ 14 katlı apartman karantina altına alındı

Kaynak: DHA

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