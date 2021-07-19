Kayseri, 13 dakikada 3 kez sallandı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi, 13 dakikada 3.9, 3.8 ve 3.0 büyüklüğünde depremlerle sallandı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi, 13 dakikada 3.9, 3.8 ve 3.0 büyüklüğünde depremlerle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın tespitlerine göre merkez üssü Kocasinan ilçesi olan saat 10.32'de 3,8, saat 10.39'da 3,9 ve saat 10.45'te 3 büyüklüğünde 3 deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Sosyal medyadan paylaşım yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Geçmiş olsun Kayseri. 3.8 büyüklüğünde bir deprem ile sallandık. Şu an için ekiplerimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Bütün birimlerimiz teyakkuz halindedir. 153 çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün