Kayseri 1.Amatör Küme kızıştı

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan devam ediyor.

04.11.2019 08:41
Kayseri 1.Amatör Küme kızıştı

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada tam 30 gol atıldı.


İşte haftanın sonuçları;


Argıncık Esnafspor 0-1 Sanayi Esnafspor


Güneşspor 0-1 Kayseri Yavuzspor


Kafkasspor 2-3 Kayserigücü FK


Yeni Esenspor 0-2 Başakpınar Belediyespor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-3 Esentepespor


Yerköyspor 2-1 Argıncıkspor


Akkışla Gençlikspor 0-2 Makftispor


Palasspor 1-3 Gültepespor


Tomarza Belediyespor 2-0 Kayseri OSB Atletikspor


Büyüleyenspor 3-3 Amarat Gençlikspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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