Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı.
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı. Hem şampiyonluk yarışı, hem de ligde kalma mücadelesinde son 2 haftaya girildi. 3 takım şampiyonluk mücadelesi verdiği B Grubunda 3 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İşte 20.haftada alınan toplu sonuçlar;
Gültepespor 3-0 Tomarza Belediyespor
Makftispor 0-1 Palasspor
Sanayi Esnafspor 3-1 Kayseri Kafkasspor
Argıncık Esnafspor 2-1 Akkışla Gençlikspor
Kayserigücü FK 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
Kayseri OSB Atletikspor (BAY) - KAYSERİ