Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi

17.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:48

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı. Hem şampiyonluk yarışı, hem de ligde kalma mücadelesinde son 2 haftaya girildi. 3 takım şampiyonluk mücadelesi verdiği B Grubunda 3 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İşte 20.haftada alınan toplu sonuçlar;



Gültepespor 3-0 Tomarza Belediyespor



Makftispor 0-1 Palasspor



Sanayi Esnafspor 3-1 Kayseri Kafkasspor



Argıncık Esnafspor 2-1 Akkışla Gençlikspor



Kayserigücü FK 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)



Kayseri OSB Atletikspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA