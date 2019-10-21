Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme B GRubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Makfitspor'u 4-1'lik sonuçla yenerek puanını 9'a çıkardı.

21.10.2019 08:47
Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme B GRubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Makfitspor'u 4-1'lik sonuçla yenerek puanını 9'a çıkardı. Makfitspor ise bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Levent Yeşilyurt xx, Ahmet Özkan xx


Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu xxx, Burak Kefkir xxx, Erdal Demir xxx, Mehmet Göksel xxx, Hüseyin Çakır xxx, Ömer Karlı xxx, Erdal Kantemir xxx, Yusuf Beyzıt xxx, Metin Tanrısever xxx, Furkan Karakaya xxx, Gökhan Yeşilbaş xxx


Makfitspor: Mehmet Polat x, Canberk Yalçın x, Abdulbaki Kurt x, Eren Keleş x, Mahmut Sami Birsengüven x, İrfan Yeşim x, Erkam Poyraz x, Arif Öncü x, Ahmet Köksal x, Yunus Emre Kulan x, Reul Kahriman x


Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.1-30 ve 88, Furkan Karakaya dk.15 (Sanayi Esnafspor), Erkam Poyraz dk.3 (Makfitspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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