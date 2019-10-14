Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları

14.10.2019 08:50

Kayseri Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında 4.haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı. Bir takım ise haftayı BAY olarak geçti.



İşte 4.haftanın sonuçları;



Kayserigücü FK 1-2 Akkışla Gençlikspor



Argıncıkspor 1-1 Erciyes Reşadiye Gençlikspor



Kayseri Yavuzspor 1-2 Başakpınar Belediyespor



Amarat Gençlikspor 4-1 Yeni Esenspor



Yeşilhisar Belediyespor 3-2 Palasspor



Argıncık Esnafspor 2-4 Kayseri OSB Atletikspor



Gültepespor 3-2 Makfitspor



Yerköyspor 3-3 Esentepespor



Büyüleyenspor 0-4 Güneşspor



Tomarza Belediyespor 2-1 Kafkasspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA