Kaysergaz'dan Çalışanlarına Sağlık Kontrolü

Müşteri odaklı çalışmalarının yanı sıra çalışanlarına verdiği değer ile örnek alınacak çalışmalara imza atan Kayserigaz, çalışanlarını sağlık taramasından geçirdi.

Kayserigaz çalışanlarının sağlık ve güvenliğini her zaman en üst seviyede tutmak için tüm imkanlarını kullanıyor. Bu kapsamda, her yıl olduğu gibi bu yılda, sağlık taramalarını sorunsuz bir şekilde tamamlayarak birinci derecede tehlike sınıfında olan çalışanlarının sağlıkları ile ilgili karşılaşabilecekleri olumsuzluklara erken müdahale edilmesini sağlıyor.

Kayserigaz kampüs alanı içerisinde gerçekleştirilen sağlık taramasında, Kayserigaz çalışanları kan, solunum, akciğer. EKG ve işitme testlerinden geçirilerek gerekli kontrolleri yapıldı. Ayrıca kan testleri de yapılan çalışanlara olası bir hastalık belirtisi olması durumunda bilgilendirilerek, gerekli önlemlerin alınması konusunda danışmanlık sağlanıyor.

Düzenlenen sağlık taraması ile ilgili açıklama yapan Kayserigaz İnsan Kaynakları ve Strateji Bölüm Müdürü Hatice Berk, sağlık kontrollerinin belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini ve böylece hastalıkların erken tanısının sağlandığını belirtti. Buna ek olarak, planlı olarak düzenlenen seminerlerle çalışanlarına sürekli olarak güncel bilgilerin aktarıldığını belirten Hatice Berk, çalışanlara fayda sağlayacak her türlü faaliyete destek verdiklerini vurguladı. - KAYSERİ