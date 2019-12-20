Kayra "Bütün Ayazların Ardından" sesleniyor

20.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:39

Geçtiğimiz aylarda "Bütün Ayazların Ortasında" albümüyle anlatılan kayboluş hikayesi bugün çıkan "Bütün Ayazların Ardından" isimli maxi single ile nihayete eriyor. Sözü Kayra, müziği Fonetik imzası taşıyan şarkının mix ve mastering'inde ise Buğra Kunt dikkat çekiyor. Bütün bir anlatının sadece sözle değil bir çizgi romanla da desteklendiği bu proje farklı sanat disiplinlerini harmanlayarak eşine nadir rastlanır bir çalışma olma özelliği de taşıyor.

Ege Avcı ve Doğan Levent tarafından hazırlanan animasyon video albümün iç dünyasını gözler önüne sermenin yanısıra albüm sonrası çıkacak çizgi romana dair önemli ipuçları da içeriyor.