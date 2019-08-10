Kayode'ye baklavalı duyuru

10.08.2019 09:42

Gazişehir Gaziantep'in Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Olarenwaju Kayode için yaptığı duyuru beğeni topladı.

Gaziantep ekibi, forvet hattına yaptığı takviyeyi duyurmak için baklava üretimini anlatan bir video hazırladı. Kulüp, "Kralgeliy 20.27" hatchtech ile sosyal medyadan ilk açıklamayı yaptı.

Daha sonra çok sayıda taraftarın merakla beklediğini kelimelere döktüğü duyurudaki saat geldiğinde ise kentin tanıtımına yer verilen videoyla Kayode transferi açıklandı.

Transfer açıklamasının ardından çok sayıda taraftar, video ve transferle ilgili videoyla ilgili beğenilerini dile getirdi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Kayode transferiyle ilgili paylaşımların sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Kaynak: AA