Kayode'nin Başkent şansı!
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Kayode'nin Başkent şansı!

Kayode'nin Başkent şansı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, bu sezon attığı 3 golün 2'sini Ankara'da kaydetti.

DG Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, bu sezon attığı 3 golün 2'sini Ankara'da kaydetti.

Sivassporlu Olarenwaju Kayode'nin Başkent takımlarına karşı şansı tutuyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde attığı 3 golün 2'sini Ankara'da atmayı başardı. Kayode ligde sırasıyla Ankaragücü, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında attığı gollerle takımının galibiyetin katkı sağladı. Ayrıca Kayode'nin gol sevinci yaşadığı maçlarda kırmızı-beyazlı takım 9 puan toplamayı başardı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 33 maça çıkan Kayode, 8 gol atarken, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 1 kez sarı kartla cezalandırılan Kayode, bin 479 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Kayode'nin Başkent şansı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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