Kayode gol sayısını 5'e çıkarttı
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Kayode gol sayısını 5'e çıkarttı

Kayode gol sayısını 5'e çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un Nijeryalı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe karşılaşmasında attığı golle bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı.

DG Sivasspor'un Nijeryalı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe karşılaşmasında attığı golle bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda DG Sivasspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sivasspor'un başarılı oyuncusu Kayode, mücadelede 1 gol kaydetti. Kayode mücadelenin 45. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü kaydederken büyük sevinç yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Olarenwaju Kayode, 86. dakikada yerini Arouna Kone'ye bıraktı. - SİVAS

Kayode gol sayısını 5'e çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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