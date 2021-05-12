Kayode: "Geldik, gördük, fethettik"
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Kayode: "Geldik, gördük, fethettik"

Kayode: 'Geldik, gördük, fethettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe galibiyetini sosyal medyadan bu ifadelerle paylaştı: "Geldik, gördük, fethettik."Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe galibiyetini sosyal medyadan bu ifadelerle paylaştı: "Geldik, gördük, fethettik."

Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Olarenwaju Kayode, sosyal medya hesabından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı. Atıfta bulunan forvet oyuncusu Kayode, "Geldik, gördük, fethettik! Bir tane daha kaldı. Bravo arkadaşlar" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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