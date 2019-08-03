Kaynaşlı otoyol çıkışı 4.5 ay sonra açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 15 Mart 2019 tarihinde köprü çalışmaları kapsamında kapatılan Kaynaşlı Otoyol gişeleri yapılan çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde açıldı.

Kaynaşlı Otoyol Bağlantısında Karayolları tarafından gerçekleştirilen Bağlantı kavşağı ve köprü çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar nedeni ile 15 Mart 2019 tarihinde kapatılan Kaynaşlı Otoyol gişeleri, yapılan çalışmaların ardından tamamlanarak yaklaşık 4,5 ay sonra açıldı. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bir süredir çok yönlü çalışma yürütülen D-100/11 Devlet Karayolu 33+500 Kaynaşlı Otoyol Bağlantı Kavşağında köprü çalışmaları nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğünce 15 Mart 2019 tarihinde başlatılan yapım çalışmaları, 2 Ağustos 2019 günü bitirilmiş olup, saat 21.00 itibari ile D100 Karayolu Kaynaşlı Otoyol Gişeleri giriş- çıkış bağlantıları vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA