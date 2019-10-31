Kaynaşlı'da yol yapım çalışmaları

31.10.2019 17:10

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Saz köyü yolu asfaltlandı.

Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Saz köyünde tamamlanan çalışmaların ardından muhtar Haluk Cengiz'le incelemelerde bulundu.

Demiryürek, asfaltlanan yolun 2 bin 600 metresinin özel idare tarafından, geriye kalan 2 bin 400 metrelik kısmın da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapıldığını kaydetti.

Köy yolunun bir kısmının geçen sene yapıldığını anımsatan Demiryürek, çalışmanın köy için hayırlı olmasını diledi.

Muhtar Cengiz de asfaltlamadan dolayı ekiplere ve Demiryürek'e teşekkür etti.

Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA