Kaynaşlı'da sokaklar her gün yıkanıyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçenin sokaklarını her gün yıkayarak ilçenin daha temiz kalmasını sağlıyor.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçenin sokaklarını her gün yıkayarak ilçenin daha temiz kalmasını sağlıyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de ekipler ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin tüm kamu kurum ve kuruluş binaları dezenfekte edilirken, ekipler ilçe genelinde tüm sokaklarda her gün yıkama çalışması gerçekleştiriyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA