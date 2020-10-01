Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı
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Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı

01.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:08
Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin her noktasında aynı anda yapılan korona virüs denetimleri Kaynaşlı'da Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin her noktasında aynı anda yapılan korona virüs denetimleri Kaynaşlı'da Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimi için Türkiye'de eş zamanlı 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile denetimler yapılıyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi'nin katılımı ile ilçe esnafına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile personellerin katılımı ile oluşturulan ekipler ile COVİD-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Tedbirleri uygulayan esnafa teşekkür edilirken, tedbirleri az uygulayanlara ise bilgilendirme yapıldı. Uygulama esnasında esnaflarda sıkıntılı olanlara ise cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı
Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı
Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı
Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı
Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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