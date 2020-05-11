Kaynaşlı'da dağıtımlar sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaynaşlı'da dağıtımlar sürüyor

Kaynaşlı'da dağıtımlar sürüyor
11.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:50

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Ramazan ayının ortalarına gelinmesine rağmen ilçede gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Ramazan ayının ortalarına gelinmesine rağmen ilçede gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor. Ekipler 930 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kaynaşlı'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in önderliğinde gıda kolileri hazırlandı. İlçe genelinde esnafların ve iş adamlarının da destekleri ile hazırlanan gıda kolileri vatandaşlara dağıtıldı. Ramazan ayının ortalarına gelinmesine rağmen Kaynaşlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği devam ediyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada: " İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 40 gıda kolisi daha hazırladık. Katkılarından dolayı otomotiv bayisi olan iş adamı kardeşimize teşekkür ederiz. Allah yardımlarını kabul eylesin. Belediyemiz ve ilçemizde ki yardımseverlerin katkılarıyla 930 gıda kolisi hazırlanıp dağıtılmıştı. Yardımlarımız ramazan ayı boyunca devam edecektir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Acun Ilıcalı Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Loris Karius Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Kaynaşlı'da dağıtımlar sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:06:55. #1.15#
title