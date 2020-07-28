Kaynaşlı'da çocuk parkları sayısı artıyor
Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çocuk parkı sayısını arttırmaya devam ediyor.
28.07.2020 00:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 01:24
Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çocuk parkı sayısını arttırmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Sarıyer mahallesinde çocuk oyun parkını hizmete aldı.
Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çocuklara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Birol Şahin'in talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sarıyer Mahallesi'nde bulunan boş alanda park çalışması yaptı. Çocukların daha eğlenceli oyun grupları bulunan boş alana monte edildi. Sarıyer mahallesinde oyun parkının yanına aile parkı yapılması içinde çalışmalar yapan ekipler ilçe genelinde park sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA