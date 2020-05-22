Kaynaşlı'da çalışmalar son sürat devam ediyor
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Kaynaşlı'da çalışmalar son sürat devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Kaynaşlı'da çalışmalar son sürat devam ediyor
22.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:31

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde bir çok noktada Belediye ekiplerinin çalıştığını yaz aylarında ilçe de sorun olmaması için çaba harcadıklarını dile getirdi. Başkan Şahin, "İlçemizin dört bir yanında Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alt Yapı ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Bir çok noktada yürütülen çalışmalarımızda sona geldik. Asfaltlama ve yama çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Eskiköy Mahallemizde bazı noktalarda çukurlar vardı. Bunları tespit ettik ve fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz bölgede yama çalışmalarına başladı. Tek hedefimiz bu yaz aylarında ilçe de sorun olmaması. Var gücümüz ile bunun için uğraşıyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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