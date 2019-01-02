Kaynaşlı'da Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Genel Merkezi tarafından ülke çapında uygulanan "Yetişkin Eğitim Programı" kapsamında, Kaynaşlı Yeşilay Şubesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi ortaklığında 900 kişiye eğitim verildi.

Yeşilay Kaynaşlı Şubesi Başkanı İsmail Korkmaz, yaptığı açıklamada, Rehber Öğretmenler ve Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) danışmanları tarafından gönüllülük esasına göre verilen eğitimlerin etkili bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Korkmaz, "Bu eğitimlerin çok faydalı olduğunu görmek gurur veriyor, özellikle gençlerimizin ve toplumumuzun bağımlılıktan uzak yetişmeleri için düzenlediğimiz bu eğitimlerle, toplamda 20 nokta ile bin 500 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA