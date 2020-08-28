Kaynaşlı'da ateşli silah kullanımı yasaklandı Kaynaşlı Kaymakamlığı, ilçede yapılacak etkinliklerde ateşli silah kullanılmaması kararı alındığını bildirdi.

Kaynaşlı Kaymakamlığı, ilçede yapılacak etkinliklerde ateşli silah kullanılmaması kararı alındığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki başkanlığında, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve muhtarlarla bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı ve Düzce Valiliği genelgelerinin tam ve eksiksiz uygulanması ve ilçede yapılacak nişan, düğün, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silah kullanılmaması yönünde ortak karar alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA