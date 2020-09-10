Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara dezenfektan makinası takıldı.

Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası
10.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:07

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara dezenfektan makinası takıldı.

Kaynaşlı Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle 21 Eylül'de açılması planlanan okullarda öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim görebilmeleri için ilçe sınırları içerisinde bulunan okullara dezenfektan makinası dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Kaynaşlı Belediyesi olarak eğitime desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 21 Eylül'de açılması planlanan okullarda yavrularımızın daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi amacıyla belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mesut Barzani Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Erol Evgin Deniz Seki Cüneyt Arkın
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Eylül Antalya Kocaeli
Şu an buradasınız: Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 14:12:33. #1.15#
title