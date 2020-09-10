Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara dezenfektan makinası takıldı.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara dezenfektan makinası takıldı.

Kaynaşlı Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle 21 Eylül'de açılması planlanan okullarda öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim görebilmeleri için ilçe sınırları içerisinde bulunan okullara dezenfektan makinası dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Kaynaşlı Belediyesi olarak eğitime desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 21 Eylül'de açılması planlanan okullarda yavrularımızın daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi amacıyla belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA